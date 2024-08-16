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Динамо хочет подписать футболиста европейской сборной - киевлянам придется выдержать серьезную конкуренцию

Эмиль Мустафаев может сменить команду в УПЛ.
Сегодня, 21:21
Эмиль Мустафаев
Эмиль Мустафаев

Киевское Динамо намерено подписать полузащитника житомирского Полесья и сборной Азербайджана Эмиля Мустафаева. Об этом пишет ресурс Azerisport.

По информации источника, "бело-синие" - далеко не единственный претендент на игрока. Также 22-летним хавбеком интересуются турецкий Сивасспор, венгерский Фехервар и два гранда азербайджанского футбола - Сабах и Нефтчи.

Напомним, Динамо в третьем туре УПЛ сыграет против львовских Карпат, а Полесье примет Ингулец.

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