РБ Зальцбург накануне матча против Динамо победил ЛАСК Таловерова
Коллектив Пепейна Линдерса пока не проигрывает во внутреннем чемпионате.
В рамках третьего тура чемпионата Австрии РБ Зальцбург встретился с ЛАСКом Максима Таловерова.
Коллектив Пепейна Линдерса одержал минимальную победу накануне игры с Динамо Единственный гол забил Мусса Ео.
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Отметим, что РБ Зальцбург в текущем сезоне провел три матча в чемпионате и во всех трех одержал победу.
Первый матч между австрийским грандом и Динамо состоится 21 августа.
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