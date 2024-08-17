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РБ Зальцбург накануне матча против Динамо победил ЛАСК Таловерова

Коллектив Пепейна Линдерса пока не проигрывает во внутреннем чемпионате.
Вчера, 22:59
Ред Булл Зальцбург / www.redbullsalzburg.at
Ред Булл Зальцбург / www.redbullsalzburg.at

В рамках третьего тура чемпионата Австрии РБ Зальцбург встретился с ЛАСКом Максима Таловерова.

Коллектив Пепейна Линдерса одержал минимальную победу накануне игры с Динамо Единственный гол забил Мусса Ео.

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Отметим, что РБ Зальцбург в текущем сезоне провел три матча в чемпионате и во всех трех одержал победу.

Первый матч между австрийским грандом и Динамо состоится 21 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев РБ Зальцбург

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