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Фоден - лучший игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Англичанин провел свой лучший сезон в карьере.
Вчера, 23:21
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Ассоциация профессиональных футболистов провела церемонию награждения лучших представителей прошедшего сезона.

Так, по итогам голосования футболистов лучшим игроком года стал вингер Манчестер Сити Фил Фоден.

Стоит отметить, что в борьбе за награду 24-летний англичанин опередил своих одноклубников Родри и Эрлинга Холанда, который выиграл данную награду годом ранее.

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В сезоне-2023/24 Фил Фоден отметился 27 голами и 12 ассистами в 53 матчах "горожан" во всех турнирах. Вместе с Сити он стал чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее стало известно, кто оказался в символической сборной года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Фил Фоден

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