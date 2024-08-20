Фоден - лучший игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов
Ассоциация профессиональных футболистов провела церемонию награждения лучших представителей прошедшего сезона.
Так, по итогам голосования футболистов лучшим игроком года стал вингер Манчестер Сити Фил Фоден.
Стоит отметить, что в борьбе за награду 24-летний англичанин опередил своих одноклубников Родри и Эрлинга Холанда, который выиграл данную награду годом ранее.
Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
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В сезоне-2023/24 Фил Фоден отметился 27 голами и 12 ассистами в 53 матчах "горожан" во всех турнирах. Вместе с Сити он стал чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Ранее стало известно, кто оказался в символической сборной года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
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