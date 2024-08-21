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Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ

Эдди Нкетиа станет игроком Ноттингема.
Вчера, 23:35
Эдди Нкетиа / Getty Images
Эдди Нкетиа / Getty Images

Арсенал избавится от одного из своих ненужных активов.

Как сообщает Фабрицио Романо, форвард «канониров» Эдди Нкетиа перейдет в Ноттингем Форест. Сумма трансфера составит примерно 30 миллионов евро.

«Лесники» также согласовали условия личного контракта с 25-летним англичанином. Его условия остаются неизвестными.

Отмечается также, что Форест пытались приобрести Сантьяго Гименеса из Фейеноорда, но ротердамский клуб не устроило предложение англичан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Александр Зинченко

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