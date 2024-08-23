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Футбол

Флик заявил, что Ольмо готов играть

Осталось только дождаться регистрации.
Сегодня, 17:40
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханси Флик рассказал о ситуации с новичком команды.

Специалист считает, что Дани Ольмо уже готов играть, он прекрасно проявляет себя на тренировках, однако приходиться ждать регистрацию.

Напомним, что несмотря на уход Илкая Гюндогана, у Барселоны все равно не хватает средств зарегистрировать испанца.

"Это не моя работа. Дани готов играть. Ждем регистрации. Надеюсь, в этом матче он будет в команде, потому что сильно нам поможет.

Он выдающийся футболист. На тренировках видим, сколь он невероятен, когда находится под давлением. Хорошо, что он присоединился к команде", - рассказал Флик ESPN.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял свою звезду.

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