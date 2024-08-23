ПСЖ - Монпелье: Обзор и результат матча чемпионата Франции 23.08.2024

Французский ПСЖ встретился с Монпелье на своем поле.

Столичный клуб начал погром своего соперника уже с 4-ой минуты. Счет открыл Брэдли Барколя.

Еще до перерыва счет удвоил Марко Асенсио. Примечательно, что автором обоих ассистов стал Жоау Невеш. Так же Невеш отметился двумя голевыми передачами в первом туре.

Во втором тайме ПСЖ продолжил свою доминацию. Сначала дубль оформил Барколя, затем забил Хакими, а еще позже Уоррен Заир-Эмери. Эти три гола произошли с интервалом в 6 минут.

«Точку поставил» Ли Кан-Ин на 82-ой минуте поединка.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Монпелье

ПСЖ - Монпелье 6:0

Голы: Барколя, 4, 53, Асенсио, 24, Хакими, 58, Заир-Эмери, Кан-Ин, 82

xG: 3.92 - 0.61

Удары: 27 - 8

Удары в створ ворот: 11 - 3

Владение мячом: 69% - 31%

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