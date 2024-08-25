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Тен Хаг: МЮ мог выиграть, но не набрал очков

Результат оказался разочаровывающим.
Сегодня, 00:18
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча с Брайтоном.

Напомним, манкунианцы пропустили в самом конце матча и упустили победу.

Тен Хаг признался, что очень разочарован результататом, но в игре были и положительные моменты, но команде очень не повезло с попаданием в Зиркзе.

"Я разочарован, потому что мы должны были увезти хотя бы ничью. Мы могли и выиграть, но в итоге не набрали очков, и это разочаровывает, потому что все могло быть совсем по-другому.

Это разочаровывает, особенно когда на протяжении длительных отрезков игры ты контролируешь игру. А мы контролируем мяч – и делаем это очень хорошо.

Были в игре и очень хорошие моменты. Мы много владели мячом, создавали хорошие моменты, проявили стойкость, сумели отыграться и забить, как нам казалось, победный гол, но не повезло с попаданием в Зиркзе", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Также ранее Холанд сумел повторить достижение легенды МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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