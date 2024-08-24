Только шесть игроков в истории АПЛ имеют больше хет-триков, чем Холанд

Такого показателя норвежец добился всего за два года.

Эрлинг Холанд оформил свой седьмой хет-трик в рамках АПЛ.

Напомним, норвежский форвард забил три гола Ипсвичу, этот хет-трик стал для него уже седьмым за два года в АПЛ.

По этому показателю он догнал Уэйна Руни, а лидерство уверенно держит другой экс-форвард Сити Серхио Агуэро (12).

Также больше хет-триков в АПЛ забили Алан Ширер (11), Робби Фаулер (9), Тьерри Анри, Харри Кейн и Майкл Оуэн (все - по 8).

Напомним, что ранее также хет-трик Филиппова позволил Александрии обыграть Шахтер.

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