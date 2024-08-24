Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить новичка лиги

В субботу, 24 августа, Манчестер Сити принимал дома новичка лиги Ипсвич в рамках 2-го тура АПЛ.

Хозяева сразу ринулись вперед большими силами, но пропустили контратаку, а за ней и гол. Сэмми Шмодикс открыл уже на 7-й минуте матча.

Однако радовались гости недолго, ведь почти сразу Дэвис снес Савиньо в своей штрафной, а Холанд уверенно реализовал пенальти. А уже в следующей атаке Сити вышел вперед после глупой ошибки кипера гостей. Де Брюйне с легкостью закатил мяч в пустые ворота.

Но и на этом все не закончилось, Холанд прорвался сквозь штрафную и забил гол с острого угла. После этого Ипсвичу наконец удалось собраться и начать отражать атаки соперника.

Во втором тайме игра была уже не такой насыщенной, а самым ярким моментом, пожалуй, можно назвать то, как громко трибуны Этихада приветствовали Илкая Гюндогана. Хотя в самой концовке матча Холанд оформил хет-трик и установил окончательный счет матча 4:1.

Статистика матча Мачнестер Сити - Ипсвич 2-го тура АПЛ

Мачнестер Сити - Ипсвич 4:1

Голы: Холанд (пенальти), 12, 16, 89, Де Брюйне, 14 - Шмодикс, 7

xG: 2.66 - 0.37

Удары: 13 - 2

Удары в створ ворот: 6 - 2

Владение мячом: 78% - 22%

Фолы: 3 - 12

Атаки: 150 - 31

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!