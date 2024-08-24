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Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить новичка лиги

Ипсвич не смог удержать норвежца.
Сегодня, 18:59
Манчестер Сити - Ипсвич / Getty Images
Манчестер Сити - Ипсвич / Getty Images

В субботу, 24 августа, Манчестер Сити принимал дома новичка лиги Ипсвич в рамках 2-го тура АПЛ.

Хозяева сразу ринулись вперед большими силами, но пропустили контратаку, а за ней и гол. Сэмми Шмодикс открыл уже на 7-й минуте матча.

Однако радовались гости недолго, ведь почти сразу Дэвис снес Савиньо в своей штрафной, а Холанд уверенно реализовал пенальти. А уже в следующей атаке Сити вышел вперед после глупой ошибки кипера гостей. Де Брюйне с легкостью закатил мяч в пустые ворота.

Но и на этом все не закончилось, Холанд прорвался сквозь штрафную и забил гол с острого угла. После этого Ипсвичу наконец удалось собраться и начать отражать атаки соперника.

Во втором тайме игра была уже не такой насыщенной, а самым ярким моментом, пожалуй, можно назвать то, как громко трибуны Этихада приветствовали Илкая Гюндогана. Хотя в самой концовке матча Холанд оформил хет-трик и установил окончательный счет матча 4:1.

Статистика матча Мачнестер Сити - Ипсвич 2-го тура АПЛ

Мачнестер Сити - Ипсвич 4:1
Голы: Холанд (пенальти), 12, 16, 89, Де Брюйне, 14 - Шмодикс, 7

xG: 2.66 - 0.37
Удары: 13 - 2
Удары в створ ворот: 6 - 2
Владение мячом: 78% - 22%
Фолы: 3 - 12
Атаки: 150 - 31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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