Невилл: Зинченко будет показывать уверенную игру в матчах против команд из нижней части таблицы

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и бывший главный тренер Валенсии, а ныне телеэксперт Гари Невилл поделился мыслями о важности Александра Зинченко для Арсенала.

По словам Невилла, украинец может быть нужным для «канониров» в поединках против команд из нижней десятки АПЛ.

"Зинченко все равно сыграет свою роль против команд из нижней шестерки или десятки, когда вы держите мяч у себя большую часть времени, и вам нужен кто-то, кто будет отдавать передеачи в узкое пространство. Зинченко будет фантастическим в таких матчах".

В то же время Гари отметил, что против команд из верхней половины таблицы стоит использовать игроков более защитного плана чем Александр.

"Когда вы будете играть против действительно топ-команды, и вам нужно сохранить ворота сухими, то вам нужен кто-то сзади, кто может защищаться, и вам нужно шесть мощных игроков, вот тогда вам понадобятся Тимбер и Калафьори. У Артеты все это есть, и он хорошо адаптировался", - резюмировал эксперт.

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