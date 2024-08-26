iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верона - Ювентус 0:3: обзор матча и результат игры 26.08.2024

Команда Тьяго Мотты на старте сезона чувствует себя очень уверенно.
Вчера, 23:50
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

В понедельник, 26 августа, на Стадио Марк'Антонио Бентегоди программу второго тура итальянской Серии А закрывали Верона и Ювентус.

Уже по итогам первого тайма вопрос о победителе поединка, по сути, был закрыт.

"Старая синьора" успела за десять минут организовать два результативных удара: сначала отличился Душан Влахович, после чего Николо Савона удвоил преимущество гостей.

Сразу после перерыва Влахович оформил дубль, реализовав пенальти. И несмотря на то, что у команд было еще примерно 40 минут игрового времени, ни одна из них не смогла изменить счет.

Ювентус после двух туров возглавляет таблицу чемпионата Италии, набрав максимум очков. Верона же идет 11-й, имея в активе 3 балла.

Читай также: Вингер сборной Аргентины присоединился к Ювентусу

Статистика матча Верона - Ювентус второго тура Серии А

Верона - Ювентус 0:3
Голы: Влахович, 28, 53 (пен.), Савона, 39.

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 1.38
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 7 - 7
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 8 - 8

Верона: Монтипо - Чачуа, Давидович, Коппола, Маньяни (Фресе, 56) - Белахьян, Дуда (Силва, 85), Ливраменто (Алиду, 56), Суслов, Лазович (Харруи, 64) - Москера (Тенгстедт, 56).

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Калюлю, 77), Гатти (Данилу, 85), Бремер, Кабаль (Рухи, 77) - Фаджоли, Локателли, Камбьясо (Ангеле, 85), Йылдыз, Мбангула (Луис, 69) - Влахович.

Предупреждения: Чачуа, Дуда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус верона Серия А Душан Влахович

Статьи по теме

Ливерпуль претендует на то, чтобы перехватить у Барселоны вингера Ювентуса Ливерпуль претендует на то, чтобы перехватить у Барселоны вингера Ювентуса
Довбик пока что мучится: Рома проиграла Эмполи Довбик пока что мучится: Рома проиграла Эмполи
Вингер сборной Аргентины присоединился к Ювентусу Вингер сборной Аргентины присоединился к Ювентусу
Ювентус подпишет в аренду сына известного экс-футболиста Ювентус подпишет в аренду сына известного экс-футболиста
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Футбол00:53
"Никому не скажу": Роналду поделился планом по завершению международной карьеры
Формула 100:27
Ферстаппен: С нашим болидом явно что-то не так
Вчера, 23:56
Теннис23:56
Цуренко покинула US Open по итогам первого раунда
Теннис23:53
Украинцы на US Open: Свитолина и Калинина прошли во второй раунд, Ястремская и Цуренко вылетели
Европа23:50
Дубль Влаховича помог Ювентусу разгромить на выезде Верону
Формула 123:20
Вассер - об отказе Феррари от Ньюи: ПСЖ скупает всех лучших, но Лигу чемпионов так и не выиграл
Украина22:50
"Чтобы никто и никогда не чувствовал": Шовковский прокомментировал массированный обстрел Украины
Европа22:49
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Теннис22:25
Калинина феерично победила на старте US Open
Европа22:24
РБ Лейпциг арендует игрока Атлетико, который не оправдал ожиданий Симеоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK