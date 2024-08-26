Верона - Ювентус 0:3: обзор матча и результат игры 26.08.2024

Команда Тьяго Мотты на старте сезона чувствует себя очень уверенно.

В понедельник, 26 августа, на Стадио Марк'Антонио Бентегоди программу второго тура итальянской Серии А закрывали Верона и Ювентус.

Уже по итогам первого тайма вопрос о победителе поединка, по сути, был закрыт.

"Старая синьора" успела за десять минут организовать два результативных удара: сначала отличился Душан Влахович, после чего Николо Савона удвоил преимущество гостей.

Сразу после перерыва Влахович оформил дубль, реализовав пенальти. И несмотря на то, что у команд было еще примерно 40 минут игрового времени, ни одна из них не смогла изменить счет.

Ювентус после двух туров возглавляет таблицу чемпионата Италии, набрав максимум очков. Верона же идет 11-й, имея в активе 3 балла.

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Статистика матча Верона - Ювентус второго тура Серии А

Верона - Ювентус 0:3

Голы: Влахович, 28, 53 (пен.), Савона, 39.

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 1.38

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 7 - 7

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 8 - 8

Верона: Монтипо - Чачуа, Давидович, Коппола, Маньяни (Фресе, 56) - Белахьян, Дуда (Силва, 85), Ливраменто (Алиду, 56), Суслов, Лазович (Харруи, 64) - Москера (Тенгстедт, 56).

Ювентус: Ди Грегорио - Савона (Калюлю, 77), Гатти (Данилу, 85), Бремер, Кабаль (Рухи, 77) - Фаджоли, Локателли, Камбьясо (Ангеле, 85), Йылдыз, Мбангула (Луис, 69) - Влахович.

Предупреждения: Чачуа, Дуда.

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