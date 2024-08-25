Вингер сборной Аргентины присоединился к Ювентусу

Николас Гонсалес стал очередным новичком в команде Тьяго Мотты.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Николасом Гонсалесом.

Вингер сборной Аргентины присоединился к "старой синьоре", перейдя из Фиорентины на правах годичной аренды с обязательством выкупа следующим летом.

По информации зарубежных источников, "бьянконери" согласились заплатить 8 миллионов евро за аренду. Затем туринский клуб заплатит еще 25 миллионов тремя частями, а также бонусы в размере 5 миллионов.

Nicolas Ivan "Nico" Gonzalez to Juventus, prepare for take-off! 🚀 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 25, 2024

Гонсалес провел в Фиорентине три года и за это время он записал на свой счет 38 голов и 19 результативных передач в 125 матчах.

Ранее появилась информация, что после сделки по Гонсалесу Ювентус намерен арендовать еще и вингера сборной Португалии.

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