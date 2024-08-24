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Ювентус подпишет в аренду сына известного экс-футболиста

Любят "зебры" футбольные династии.
Сегодня, 17:52
Франсишку Консейсау / Getty Images
Франсишку Консейсау / Getty Images

Туринский Ювентус усилится еще одним игроком группы атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» подпишут Франсишку Консейсау в платную аренду. Сумма сделки составит 7 млн евро + 3 млн евро бонусами.

У итальянского топ-клуба не будет опции выкупа португальского вингера у Порту.

Стоит отметить, что Консейсау является сыном экс-футболиста Сержиу Консейсау. Таким образом, Франсишку станет четвертым представителем футбольной династии в составе Юве после Федерико Кьезы, Кефрена Тюрама и Тимоти Веа.

Напомним, ранее сообщалось. что Ювентус приобретет Нико Гонсалеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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