Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры

Каталонская Барселона одержала тяжелую победу над Райо Вальекано (2:1) в третьем туре испанской Примеры. Победный гол на счету новичка Дани Ольмо, которого наконец-то смогли заявить на сезон.

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Испанец подвел итоги матча, оценив свой дебют:

Я этого очень ждал. Сегодня это, наконец, произошло, поэтому я очень рад, что сыграл, в конце концов дебютировал и помог команде", - цитирует Ольмо Marca.

Напомним, Ольмо перешел в Барселону из РБ Лейпцига за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего испанца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ольмо провел за РБ Лейпциг в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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