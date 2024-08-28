Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры
Каталонская Барселона одержала тяжелую победу над Райо Вальекано (2:1) в третьем туре испанской Примеры. Победный гол на счету новичка Дани Ольмо, которого наконец-то смогли заявить на сезон.
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Испанец подвел итоги матча, оценив свой дебют:
Я этого очень ждал. Сегодня это, наконец, произошло, поэтому я очень рад, что сыграл, в конце концов дебютировал и помог команде", - цитирует Ольмо Marca.
Напомним, Ольмо перешел в Барселону из РБ Лейпцига за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего испанца в 60 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Ольмо провел за РБ Лейпциг в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.
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