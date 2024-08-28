Ювентус нацелился на подписание Санчо

Туринский Ювентус быстро нашел замену Федерико Кьези, который перейдет в Ливерпуль.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "зебры" активизировали переговоры по трансферу Джейдона Санчо. В разговорах между Юве и МЮ наступили «ключевые часы».

Футболист уже дал свое согласие на переход в итальянский топ-клуб. Переход должен произойти на правах аренды с правом выкупа.

Отметим, что в прошлом сезоне Санчо поссорился с Эриком тен Хагом, поэтому почти не играл в первой половине. Во второй половине он стал игроком Боруссии Дортмунд, где за 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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