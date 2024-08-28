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Ливерпуль оформил второй трансфер за два дня

Федерико Кьеза станет игроком мерсисайдцев.
Сегодня, 15:04
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Английский Ливерпуль, который «молчал» все лето, в последние дни трансферного окна начал демонстрировать нешуточную активность.

Вчера, 27 августа, мерсисайдцы домомвились о переходе звезды Евро-2024 Гиорги Мамардашвили, а уже сегодня успели оформить еще один трансфер.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан «красных» переберется Федерико Кьеза. Сумма трансфера составит 13 млн евро.

26-летний вингер подпишет 4-летний контракт, по которому будет зарабатывать примерно 5 млн евро за сезон. Футболист уже вылетел в Англию и поделился первыми мыслями о трансфере.

«Я очень рад и готов к новой главе в своей жизни. Также хочу поблагодарить всех фанатов Ювентуса», - сказал Кьеза.

Отметим, что пока неизвестно, когда Ливерпуль официально объявит о трансфере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Федерико Кьеза

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