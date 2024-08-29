Атлетико - Эспаньол 0:0: обзор матча и результат игры 28.08.2024

Эта потеря очков в будущем может аукнуться команде Диего Симеоне.

В среду, 28 августа, на мадридском Метрополитано в рамках третьего тура испанской Ла Лиги сошлись местный Атлетико и Эспаньол.

Подопечные Диего Симеоне ожидаемо владели инициативой на протяжении всего матча, гостям же оставалось лишь надеяться на редкие контратаки, которых действительно было мало.

Но несмотря на все свои старания, "матрасникам" все никак не удавалось пробить Хоана Гарсию.

Стоит отметить, что Родриго Рикельме дважды удалось забить гол, но оба раза судья зафиксировал офсайд.

Если верить статистике, "кольчонерос" наиграли на два гола, но статистика не играет в футбол - арбитр зафиксировал ничью

Атлетико во второй раз в сезоне потерял очки: четвертое место и пять баллов. А вот для Эспаньола, который до этого проиграл оба поединка, набрал первое очко.

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Статистика матча Атлетико - Эспаньол третьего тура Ла Лиги

Атлетико - Эспаньол 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 0.50

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 24 - 8

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 6 - 9

Атлетико: Облак - Ле Норман, Витсель, Аспиликуэта - Молина (Льоренте, 46), Де Пауль (Корреа, 62), Коке, Рикельме, Лино (Барриос, 46) - Серлот (Рейнилдо, 73), Альварес (Гризманн, 46).

Эспаньол: Гарсия - Эль-Хилали, Калеро, Кумбулла (Гомес, 64), Ромеро (Оливан, 64) - Техеро, Крал, Грагера (Лосано, 66), Агуадо (Жофре, 87) - Пуадо, Велис (Шеддира, 64).

Предупреждения: Пуадо, Эль-Хилали.

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