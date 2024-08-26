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РБ Лейпциг арендует игрока Атлетико, который не оправдал ожиданий Симеоне

С высокой долей вероятности, эта аренда в конце сезона превратится в полноценный трансфер.
Сегодня, 22:24
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Атлетико и РБ Лейпциг приблизились к заключению сделки.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы практически договорились об аренде Артура Вермерена - 19-летний бельгиец переедет в Германию на один сезон.

По информации источника, в арендном соглашении будут прописаны условия, при выполнении которых хавбек станет полноправным игроком "быков". Причем, как сообщается, эти условия будут легко выполнимыми.

Ожидается, что если дойдет до выкупа контракта Вермерена, "кольчонерос" заработают 25 миллионов евро.

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Напомним, что Артур Вермерен присоединился к Атлетико в январе этого года, перейдя из Антверпена за 18 миллионов.

Не получив много игрового времени во второй части прошлого сезона, бельгиец раньше вышел из отпуска в надежде впечатлить главного тренера Диего Симеоне.

Однако сделать этого у него не удалось - в новом сезоне Вермерен один раз попал в заявку "матрасников", просидев весь матч против Вильярреала (2:2) на скамейке запасных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид РБ Лейпциг Артур Вермерен

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