Ювентус близок к тому, чтобы избавиться от еще одного проблемного игрока

Однако полностью продать Артура не удается.

Ювентус ведет переговоры с Наполи по аренде Артура, пишет Фабрицио Романо.

Бразильский хавбек прошлый сезон провел в аренде в Фиорентине, где в 33 матчах отметился двумя голами и тремя ассистами.

Тьяго Мотте, как и его предшественнику, бразилец не нужен, а потому аренда в Наполи - неплохой вариант для обоих клубов.

Точнее, для Наполи Артур стал планом Б после того, как сорвался трансфер Билли Гилмора.

Неаполитанский клуб уже послал Ювентусу офиыиальное предложение, которое включает разделение обязательств по зарплате.

Ранее также Ювентус продал своего лидера.

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