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Наполи объявил о приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед

Скотт МакТоминей был "красным дьяволом" на протяжении последних 22 лет.
Вчера, 22:28
Скотт МакТоминей / ФК Наполи
Скотт МакТоминей / ФК Наполи

Наполи на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Скотта МакТоминея.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, за своего воспитанника манкунианцы получили 30 миллионов евро. К тому же, англичане получат 10% от суммы в случае перепродажи футболиста.

Хавбек сборной Шотландии подписал с партенопейцами до лета 2028 года. 

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Скотт МакТоминей был в системе Манчестер Юнайтед на протяжении последних 22 лет.

В составе первой команды "красных дьяволов" 26-летний шотландец сыграл в 255 матчах, в которых отметился 29 голами и 8 резульативными передачами.

Вместе с Манчестер Юнайтед футболист по одному разу выиграл Кубок Англии (2024) и Кубок Лиги (2023).

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