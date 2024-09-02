У звезды Наполи появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Но это лучше чем вообще не иметь игровой практики.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен может получить неожиданную возможность сменить клубную прописку.

Как сообщает ряд итальянских изданий, об аренде нигерийского форварда договорился Галатасарай. Турецкий клуб будет платить всю зарплату в случае, если сделка станет реальностью.

Читай также: Президент Наполи объявил о новом трансфере клуба

Осимхен еще не дал согласия на переход в стан «львов», однако, стоит сказать. что ранее тренер партенопейцев Антонио Конте осуществил заявление о том, что Виктор не будет реинтегрирован в проект.

В течение трансферного окна 25-летним футболистом интересовались Челси и саудовские клубы.

Необходимо отметить, что Галатасарай в рамках основного этапа Лиги Европы сыграет с Динамо Киевом

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!