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У звезды Наполи появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Но это лучше чем вообще не иметь игровой практики.
Сегодня, 16:35
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен может получить неожиданную возможность сменить клубную прописку.

Как сообщает ряд итальянских изданий, об аренде нигерийского форварда договорился Галатасарай. Турецкий клуб будет платить всю зарплату в случае, если сделка станет реальностью.

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Осимхен еще не дал согласия на переход в стан «львов», однако, стоит сказать. что ранее тренер партенопейцев Антонио Конте осуществил заявление о том, что Виктор не будет реинтегрирован в проект.

В течение трансферного окна 25-летним футболистом интересовались Челси и саудовские клубы.

Необходимо отметить, что Галатасарай в рамках основного этапа Лиги Европы сыграет с Динамо Киевом

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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