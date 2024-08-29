Президент Наполи объявил о новом трансфере клуба

Ромелу Лукаку все же сменил клуб.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис первым объявил о новом трансфере клуба.

В Твиттере функционера появилось сообщение о том, что Ромелу Лукаку присоединился к неаполитанцам.

"Добро пожаловать, Ромелу!" - написал Де Лаурентис и показал фото бельгийца, подписывающего контракт.

Естественно, никаких деталей президент клуба сообщать не стал, однако ранее инсайдеры заявляли о том, что Лукаку заключил контракт до 2027 года.

Ранее также Ливерпуль объявил о новом трансфере.

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