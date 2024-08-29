Президент Наполи объявил о новом трансфере клуба
Ромелу Лукаку все же сменил клуб.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис первым объявил о новом трансфере клуба.
В Твиттере функционера появилось сообщение о том, что Ромелу Лукаку присоединился к неаполитанцам.
"Добро пожаловать, Ромелу!" - написал Де Лаурентис и показал фото бельгийца, подписывающего контракт.
Benvenuto Romelu! pic.twitter.com/u5B4hF0y0D— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 29, 2024
Естественно, никаких деталей президент клуба сообщать не стал, однако ранее инсайдеры заявляли о том, что Лукаку заключил контракт до 2027 года.
Ранее также Ливерпуль объявил о новом трансфере.
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