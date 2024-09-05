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Пихаленок откровенно оценил перспективы Довбика в Роме

Полузащитник Динамо желает удачи бывшему одноклубнику.
Сегодня, 11:10
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Летом украинский форвард Артем Довбик перебрался в итальянскую Рому. Нападающий неудачно начал свои выступления в новом клубе – в активе Артема еще нет результативных действий в новом клубе.

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Украинский полузащитник Александр Пихаленок, который был одноклубником Артема в СК Днепр-1, оценил перспективы форварда в Италии:

"Я считаю, что ему нужно время, это новый чемпионат, новая команда и нужно немного адаптации. Думаю, у него все будет хорошо там, но не в матче против киевского Динамо", - цитирует Александра портал ВЗБИРНА.

Напомним, итальянская Рома сыграет с киевским "Динамо" в основном раунде Лиги Европы. В настоящее время оба игрока находятся в лагере национальной сборной, где готовятся к первым матчам Лиги наций в новом сезоне.

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