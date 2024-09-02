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Довбик высказался о неудачном старте в Роме

Артем хочет давать больше команде.
Сегодня, 14:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий итальянской Ромы Артем Довбик поделился мыслями о своих неудачах в начале пути в столичном клубе.

По словам украинского футболиста, нужно в дальнейшем сохранять спокойствие и тяжело работать.

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"Хочется делать больший вклад в результаты команды, но есть процесс, которого не избежать. Настойчивость и тяжелый труд - ключ к успеху", - написал Артем в своем Instagram.

Напомним, в первых трех матчах Довбик не записал на свой счет ни одного результативного действия.

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