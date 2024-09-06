Реал намерен приобрести лидера Манчестер Сити
«Сливочные» могут провернуть неожиданный трансфер.
Мадридский Реал может усилиться игроком топ-уровня.
Как сообщает издание AS, «сливочные» хотят приобрести Родри из Манчестер Сити. Трансфер имеет шансы состояться следующим летом.
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Столичный клуб готов инвестировать в приобретение опорного полузащитника сумму в 130 млн евро.
Стоит сказать, что 28-летний Родри пропустил первые три матча Ман Сити в этом сезоне, поэтому, пока не выходил на поле после победы на Евро-2024.
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