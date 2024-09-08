Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Переговоры Милана с Майком Меньяном о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на итальянского журналиста Даниэле Лонго, стороны заметно приблизились к продлению соглашения.

По информации источника, клуб и футболист могут сойтись на зарплате в размере 6 миллионов евро в год, включая бонусы.

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Это сделает 29-летнего голкипера одним из самых высокооплачиваемых игроков Милана.

Нынешний контракт Меньяна с Миланом рассчитан до лета 2026 года. По нему Майк зарабатывает 2,8 миллиона за сезон.

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