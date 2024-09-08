iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Стороны приблизились к продлению контракта.
Сегодня, 22:02
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Переговоры Милана с Майком Меньяном о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на итальянского журналиста Даниэле Лонго, стороны заметно приблизились к продлению соглашения.

По информации источника, клуб и футболист могут сойтись на зарплате в размере 6 миллионов евро в год, включая бонусы.

Читай также: Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона

Это сделает 29-летнего голкипера одним из самых высокооплачиваемых игроков Милана.

Нынешний контракт Меньяна с Миланом рассчитан до лета 2026 года. По нему Майк зарабатывает 2,8 миллиона за сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

Статьи по теме

Гендир Милана отреагировал на слухи о вероятном увольнении Фонсеки Гендир Милана отреагировал на слухи о вероятном увольнении Фонсеки
Звезда Милана продолжила войну с легендой Лацио, опубликовав скандальное фото Звезда Милана продолжила войну с легендой Лацио, опубликовав скандальное фото
Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки
Лацио и Милан не выявили победителя в голевой перестрелке Лацио и Милан не выявили победителя в голевой перестрелке
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Европа22:33
Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
Формула 122:21
"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса
Европа22:05
Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч
Европа22:02
Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Формула 121:36
Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена
Легкая атлетика21:31
Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии
Киберспорт21:25
The International 2024: В верхней сетке определились все пары полуфиналов
Лига наций21:04
Лига наций-2024/25: Дания одолела Сербию, Хорватия примет Польшу, Португалия встретится с Шотландией, а Швейцария - с Испанией
Европа20:55
Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK