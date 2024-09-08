Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
Хавбек делит вторую строчку по количеству игр с Серхио Рамосом.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич проводит свой 180-й матч в футбольке национальной сборной.
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, Хорватия принимает дома Польшу в рамках Лиги наций.
Теперь Модрич делит вторую строчку с Серхио Рамосом по количеству матчей за сборную среди европейских игроков.
Абсолютный рекорд продолжает удерживать Криштиану Роналду с 212-ю матчами. Кроме того, португалец может появится в матче против Шотландии и улучшить собственный рекорд.
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