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Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии

Хавбек делит вторую строчку по количеству игр с Серхио Рамосом.
Сегодня, 22:33
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич проводит свой 180-й матч в футбольке национальной сборной.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, Хорватия принимает дома Польшу в рамках Лиги наций.

Теперь Модрич делит вторую строчку с Серхио Рамосом по количеству матчей за сборную среди европейских игроков.

Абсолютный рекорд продолжает удерживать Криштиану Роналду с 212-ю матчами. Кроме того, португалец может появится в матче против Шотландии и улучшить собственный рекорд.

Со всеми результатами и расписанием Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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