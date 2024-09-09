Конопля: Украина была лучше Албании все время до первого пропущенного

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями об игре против Албании, где коллектив Сергея Реброва уступил со счетом 1:2.

По словам футболиста, «желто-голубые» были лучшей командой до пропущенного.

"Я считаю, что мы превосходили соперника на протяжении всего времени вплоть до первого пропущенного гола. Этот момент внес свои коррективы. После него мы как будто оправились, но все равно пропустили с контратаки.

Мы нанесли больше ударов по воротам, больше владели мячом и контролировали игру, но футбол состоит из моментов. Несколько моментов - и, к сожалению, мы проиграли".

Конопля также высказался о своем голе. Ефим заявил, что ему повезло.

"Я знал, что Виталий Миколенко очень хорошо подает. Я ждал, что, возможно, мяч дойдет до дальней стойки. Повезло, что так хорошо попал. Вратарь не ждал, был неудобный удар. Рад, конечно, что забил, но это просто гол, потому что он не помог команде", - резюмировал Ефим.

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