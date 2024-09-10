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Деку - о трансферах Барселоны: Мы строим команду, а не разрушаем

Спортдир объяснил некоторые трансферные решения клуба.
Сегодня, 19:10
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал прошедшее трансферное окно.

Функционер рассказал, что у клуба действительно были предложения по ключевым игрокам, которые еще бы и позволили каталонцам чувствовать себя свободней в рамках ФФП. Но эти предложения не были приняты.

"У нас были предложения по нескольким футболистам, но мы не хотели терять ни одного важного игрока. Мы строим команду, а не разрушаем.

Было нелегко бороться с соблазном продать важного игрока, мы могли бы решить вопрос с фэйр-плей. Не продав, нельзя купить, но я четко дал понять, что важнее всего было не продавать ключевых игроков", - цитирует Деку AS.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться ва Бразилию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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