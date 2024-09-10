Рамос может продолжить карьеру в Бразилии – услуги защитника предложили легендарному клубу

Испанец хочет играть в составе Васка да Гама.

Бывший защитник мадридского Реала Серхио Рамос, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Бразилии.

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Как сообщает AS, очень известный агент из Рио-де-Жанейро, представитель Марсело, вышел на руководство Васка да Гама, предложив услуги Серхио Рамоса.

По информации издания, переговоры между сторонами продолжаются. Главной проблемой возможного перехода стали достаточно высокие запросы Рамоса по поводу личных условий контракта.

Напомним, последним клубом Рамоса была испанская Севилья. Также испанец провел не один сезон в мадридском Реале и ПСЖ.

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