"Да пребудет с тобой сила": Атлетико почтил память актера, озвучившего Дарта Вейдера

В понедельник, 9 сентября, мир потерял Джеймса Эрла Джонса.

Американский актер, наиболее известный по голосу Дарта Вейдера из киносаги "Звездные Войны" и голосу Муфасы из мультфильма "Король Лев", умер у себя дома в возрасте 93 лет.

Почтить память Джонса решил мадридский Атлетико, опубликовав соответствующие посты в социальных сетях.

"Кольчонерос" запостили фотографии Дарта Вейдера на газоне Метрополитано, подписав их культовой фразой "Да пребудет с тобой сила, Джеймс Эрл Джонс. Покойся с миром".

Интересно, что в качестве геолокации клуб использовал не менее культовую фразу франшизы "В далекой-далекой галактике".

Ранее появилась информация, что бывший форвард Атлетико продолжит свою карьеру в чемпионате Бразилии.

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