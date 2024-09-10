Барселона рассматривает возвращение своего воспитанника

Оскар Мингеса может снова поиграть за каталонцев.

Барселона рассматривает возвращение в клуб Оскара Мингесы, пишет Mundo Deportivo.

25-летний защитник перешел в Сельту бесплатно в 2022 году, однако каталонцы оставили за собой право выкупа за 9 млн евро.

Мингеса - воспитанник Барселоны, и в прошлом сезоне показал очень высокий уровень выступлений, а также свою универсальность.

Флик хочет видеть Мингесу на правом краю обороны, где сейчас играет Кунде, но при необходимости испанец может сыграть центрдефа и даже вингера.

Ранее также Деку объяснил некоторые трансферные решения Барселоны.

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