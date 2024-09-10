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Гави вернется к тренировкам с общей группой уже на этой неделе

Однако пока только к частичным.
Вчера, 22:43
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Барселоны Гави уже скоро вернется к тренировкам, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, испанец получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки еще в прошлом году. В последний раз Гави играл в ноябре 2023 за сборную Испании.

Однако Ханси Флик намерен вернуть игрока к частичным тренировкам с общей группой уже с четверга. При условии, что клубные врачи дадут свое согласие.

При этом, ожидается, что Гави вернется полноценно в октябре-ноябре, в клубе не намерены форсировать процесс восстановления.

Ранее также сообщалось, что Барселона планирует вернуть в клуб воспитанника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гави

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Гави вернется к тренировкам с общей группой уже на этой неделе
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