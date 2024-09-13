Защитник Манчестер Сити выбыл из-за травмы минимум на месяц
Манчестер Сити из-за травмы минимум на месяц потерял защитника Натана Аке.
Об этом заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Читай также: Гюндоган назвал причину своего возвращения в Манчестер Сити
29-летний футболист получил повреждение сухожилия в матче за сборную Нидерландов против Германии (2:2) в Лиге наций и был вынужденно заменен в концовке первого тайма.
Ожидается, что нидерландский защитник пропустит семь следующих матчей Сити во всех турнирах и вернется в строй уже после октябрьского перерыва на поединки национальных сборных, сообщает The Athletic.
В нынешнем сезоне Аке принял участие в двух матчах Манчестер Сити, проведя на поле всего несколько минут.
Ранее Гвардиола ответил, является ли Эрлинг Холанд лучшим центрфорвардом всех времен.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!