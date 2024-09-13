Защитник Манчестер Сити выбыл из-за травмы минимум на месяц

Натан Аке получил повреждение в матче за сборную Нидерландов.

Манчестер Сити из-за травмы минимум на месяц потерял защитника Натана Аке.

Об этом заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

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29-летний футболист получил повреждение сухожилия в матче за сборную Нидерландов против Германии (2:2) в Лиге наций и был вынужденно заменен в концовке первого тайма.

Ожидается, что нидерландский защитник пропустит семь следующих матчей Сити во всех турнирах и вернется в строй уже после октябрьского перерыва на поединки национальных сборных, сообщает The Athletic.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в двух матчах Манчестер Сити, проведя на поле всего несколько минут.

Ранее Гвардиола ответил, является ли Эрлинг Холанд лучшим центрфорвардом всех времен.

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