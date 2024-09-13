iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Манчестер Сити выбыл из-за травмы минимум на месяц

Натан Аке получил повреждение в матче за сборную Нидерландов.
Сегодня, 19:28
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Манчестер Сити из-за травмы минимум на месяц потерял защитника Натана Аке. 

Об этом заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Читай также: Гюндоган назвал причину своего возвращения в Манчестер Сити

29-летний футболист получил повреждение сухожилия в матче за сборную Нидерландов против Германии (2:2) в Лиге наций и был вынужденно заменен в концовке первого тайма.

Ожидается, что нидерландский защитник пропустит семь следующих матчей Сити во всех турнирах и вернется в строй уже после октябрьского перерыва на поединки национальных сборных, сообщает The Athletic.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в двух матчах Манчестер Сити, проведя на поле всего несколько минут.

Ранее Гвардиола ответил, является ли Эрлинг Холанд лучшим центрфорвардом всех времен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Натан Аке

Статьи по теме

Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости
Манчестер Сити представил новую форму, созданную в коллаборации с культовой британской группой Манчестер Сити представил новую форму, созданную в коллаборации с культовой британской группой
Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную
Ферстаппен рассказал Романо о футбольных предпочтениях и неловком моменте с Де Брюйне Ферстаппен рассказал Романо о футбольных предпочтениях и неловком моменте с Де Брюйне
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Челси отправил в Турцию форварда, которого ранее неудачно пытался продать в Грецию
Бокс21:56
Тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру
Киберспорт21:54
The International 2024: Liquid сыграют с Gaimin Gladiators в финале верхней сетки
Шахматы21:50
ФИДЕ вернула росию в состав организации
Теннис21:32
Кубок Дэвиса: Овчаренко уступил Олиелю
Европа21:22
Еще один футболист Барселоны близок к возвращению к тренировкам
Европа20:52
"Очень тобой горжусь": Жена Лунина отреагировала на продление контракта с Реалом
Европа20:45
Травмированный Эдегор может принять участие в дерби против Тоттенхэма
Украина20:30
УПЛ: Оболонь и Александрия ничьей открыли шестой тур
Другие страны20:22
Месси может сыграть уже в следующем матче Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK