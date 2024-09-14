Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение

Хосеп Гвардиола может уйти из Манчестер Сити уже в ближайшее время.

Испанский специалист Хосеп Гвардиола рассматривает вариант с уходом из Манчестер Сити после завершения контракта. Руководство "горожан" активно ищет альтернативу звездному наставнику.

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Как сообщает издание Give Me Sport, в Манчестере изучают возможность приглашения главного тренера Жироны Мичела, который впервые в истории вывел испанский клуб в основной раунд Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что пока нет никакой конкретики по поводу возможной смены на тренерском мостике Сити, сейчас вся информация - на уровне слухов.

Напомним, в прошлом сезоне Жирона заняла третье место в испанской Примере, а украинский нападающий Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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