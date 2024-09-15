Тоттенхэм - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 15.09.2024

Гол Габриэла после углового принес "канонирам" три очка в матче с принципиальным соперником.

В воскресенье, 15 сентября, в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги состоялось северолондонское дерби Тоттенхэма и Арсенала.

В отличие от их предыдущих встреч, эта получилась не самой увлекательной. Команды мало создавали, мало пробивали по воротам. И если им удавалось пробить, то эти удары далеко не всегда беспокоили вратарей.

А вот чего было много, так это борьбы, остановок и предупреждений. Только в одном первом тайме главный арбитр семь раз доставал из кармана желтую карточку.

Во втором тайме команды немного успокоились, что пошло на пользу подопечным Ангелоса Постекоглу. Именно хозяева поля владели условным преимуществом, однако не им удалось отметиться голом.

На 64-й минуте Букайо Сака исполнил навес с углового, а Габриэл выиграл борьбу у Кристиана Ромеро и ударом головой пробил по центру, с чем не справился Гульельмо Викарио.

Источник: Getty Images

На этом моменты "канониров" в этой игре, по сути, закончились. Команда Микеля Артеты начала играть по результату, как бы приглашая "шпор" атаковать.

Разочарованием для испанского наставника стала травма Сака в конце поединка - и это накануне старта Лиги чемпионов и будущего матча с Манчестер Сити.

У Тоттенхэма было полно времени, чтобы отыграться + судья добавил пять минут ко второму тайму. Но ничего конкретного хозяева поля не создали. Разве что можно вспомнить удар Деяна Кулусевски из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.

Арсенал завоевал третью победу в чемпионате, которая подняла его на второе место - лондонцы отстают от Манчестер Сити на два очка.

Тоттенхэм же остался тринадцатым с четырьмя баллами в активе.

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Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал четвертого тура АПЛ

Тоттенхэм - Арсенал 0:1

Гол: Габриэл, 64.

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 0.66

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 13 - 10

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги - Кулусевски, Бентанкур (Сарр, 68), Мэддисон (Вернер, 80) - Джонсон (Одобер, 68), Соланке, Сон.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер - Жоржиньо, Парти, Троссар (Жезус, 80) - Сака (Нванери, 86), Хаверц, Мартинелли (Стерлинг, 80).

Предупреждения: Удоги, Бентанкур, Викарио, ван де Вен, Кулусевски - Салиба, Тимбер, Жоржиньо.

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