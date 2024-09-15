Левый Берег - Кривбасс 0:1: обзор матча и результат игры 15.09.2024
В воскресенье, 15 сентября, Левый Берег принимал на своем поле Кривбасс в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.
Недавний участник еврокубков от Украины лишь под конец поединка сумел вырвать минимальную победу 1:0 в противостоянии с новичком высшего дивизиона.
Первый тайм команды завершили без ударов в створ ворот, а подопечные Юрия Вернидуба смогли создать лишь один острый момент.
Во второй половинке встречи Кривбассу все же удалось вырвать победу под конец матча. На 81-й минуте после заброса из глубины Максим Задерака опередил защитника, выскочил на голкипера и точно пробил в ближний угол.
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Кривбасс, набрав десять очков в пяти матчах, поднялся на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ. Левый Берег идет на десятой позиции с шестью баллами после шести поединков.
Статистика матча Левый Берег - Кривбасс шестого тура чемпионата Украины
Левый Берег - Кривбасс 0:1
Гол: Задерака, 81
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 3 - 5
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 2 - 2
Фолы: 6 - 11
Атаки: 80 - 85
Левый Берег: Механив - Соколов, Акимив, Семенов, Дударенко - Банада (Спиваков, 88), Дедух - М. Когут (И. Когут, 64), Приходько (Галас, 64), Синица (Кобзар, 90) - Сухоручко.
Кривбасс: Клищук - Бандейра (Понедельник, 73), Романчук, Драмбаев, Стецьков, Д. Кузык - Бизимана, Вакулко - По (Задерака, 73), Лунев (Дибанго, 83), Микитишин - Соса (Твердохлиб, 64).
Предупреждения: Акимов - Бандейра, Романчук.
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