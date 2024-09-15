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Ворскла - Рух 0:0: обзор матча и результат игры 15.09.2024

Полтавчане удержали ничейный результат.
Сегодня, 15:23
Ворскла - Рух / ФК Ворскла
Ворскла - Рух / ФК Ворскла

В воскресенье, 15 сентября, в Полтаве прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором местная Ворскла принимала Рух.

Этот поединок не выделялся большим количеством моментов. Но первый и второй таймы все-таки различались кардинальным образом.

В первые 45 минут хозяева поля владели инициативой. Но это происходило ровно до того момента, как состав полтавчан не сократился - опытный Александр Скляр в течение пяти минут умудрился заработать две желтые карточки.

После перерыва львовяне ожидаемо играли со стороны силы. Вот только это им не очень-то и помогло: играя столько времени в большинстве, команда Виталия Пономарева так и не смогла воспользоваться численным преимуществом.

В итоге судья зафиксировал нулевую ничью. Рух поднялся на третье место, имея теперь 10 очков. Ворскла в свою очередь осталась восьмой с восемью баллами в активе.

Статистика матча Ворскла - Рух шестого тура УПЛ

Ворскла - Рух 0:0

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 5 - 8
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 86 - 101

Ворскла: Исенко -- Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Павлюк (Хрипчук, 43), Скляр, Челядин (Кулаковский, 76) - Кане, Иеде (Ндукве, 90+1), Мякушко (Нестеренко, 76).

Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Холод, Роман (Лях, 88) - Пидгурский (Рунич, 64), Квасница (Клайвер, 57), Притула, Федор, Карабин - Краснопир.

Предупреждения: Скляр, Челядин, Кане, Исенко - Квасница, Сыч, Дидык.

Удаление: Скляр, 38 (Ворскла, вторая желтая карточка).

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