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"Горжусь тобой": жена Довбика мило поздравила украинца с первым голом за Рому

Взятие ворот в исполнении украинца не позволило команде победить.
Сегодня, 10:35
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk

В воскресенье, 15 сентября, Рома сыграла вничью с Дженоа (1:1) в рамках шестого тура чемпионата Италии.

Своим первым голом в составе римской команды отметился нападающий Артем Довбик.

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Гол украинца стал дебютным за итальянский клуб после перехода из Жироны.

Супруга Довбика отреагировала на гол футболиста: "Моя любовь, горжусь тобой! С дебютным!".

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Дженоа - Рома.

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Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

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