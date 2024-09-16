"Горжусь тобой": жена Довбика мило поздравила украинца с первым голом за Рому

Взятие ворот в исполнении украинца не позволило команде победить.

В воскресенье, 15 сентября, Рома сыграла вничью с Дженоа (1:1) в рамках шестого тура чемпионата Италии.

Своим первым голом в составе римской команды отметился нападающий Артем Довбик.

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Гол украинца стал дебютным за итальянский клуб после перехода из Жироны.

Супруга Довбика отреагировала на гол футболиста: "Моя любовь, горжусь тобой! С дебютным!".

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