Директор Баварии: Мы хотим, чтобы Киммих продлил контракт и был лицом нашего проекта

У мюнхенского клуба определенно есть планы на футболиста.

Действующий контракт Йозуа Киммиха с Баварией завершится следующим летом, что позволит футболисту уже в январе рассматривать предложения от других клубов.

Однако "ротен" не хотят терять своего игрока, так как видят в нем того, кто поведет клуб вперед. Поэтому, как сказал директор Баварии Макс Эберль, сначала сторонам нужно продлить соглашение.

"Нам нужно, чтобы Йозуа Киммих был лицом проекта. Его выступления, желание, сердце... Ему это предначертано. В будущем он должен быть капитаном Баварии. Но сначала нам нужно продлить контракт!", - приводит слова немца Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Йозуа Киммих принял участие в четырех матчах чемпионата и Суперкубка Германии, в которых отметился одним предупреждение.

Напомним, что Бавария рискует потерять защитника на длительный срок из-за тяжелой травмы.

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