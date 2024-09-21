Бавария деклассировала Вердер с дублем Олисе
В субботу, 21 сентября, Вердер принимал дома Баварию в рамках четвертого тура Бундеслиги.
Хозяева попробовали завладеть инициативой, но мюнхенцы сразу включились и подавили любые попытки диктовать им темп игры. В итоге на 23-й минуте Кейн запрессинговал защитников, преехватил пас и вывел Олисе на свидание с кипером. Француз легко открыл счет.
А уже через десять минут Майкл сам ассистировал Мусиале, который и удвоил преимущество Баварии. Дальше до конца тайма Вердеру удавалось, хоть и с трудом, сдерживать соперника, чего не скажешь, о втором тайме.
В течение семи минут Бавария полностью уничтожила Вердер, забив им три безответных мяча. В течение всего матча хозяева не нанесли ни единого удара по воротам Нойера.
Статистика матча Вердер - Бавария 4-го тура Бундеслиги
Вердер - Бавария 0:5
Голы: Олисе, 23, 60, Мусиала, 32, Кейн, 57, Гнабри, 65
xG: 0,00 - 3,00
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 0 - 25
Удары в створ ворот: 0 - 7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!