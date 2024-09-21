Бавария деклассировала Вердер с дублем Олисе

Коллектив Компани не допустил ни одного удара по своим воротам.

В субботу, 21 сентября, Вердер принимал дома Баварию в рамках четвертого тура Бундеслиги.

Хозяева попробовали завладеть инициативой, но мюнхенцы сразу включились и подавили любые попытки диктовать им темп игры. В итоге на 23-й минуте Кейн запрессинговал защитников, преехватил пас и вывел Олисе на свидание с кипером. Француз легко открыл счет.

А уже через десять минут Майкл сам ассистировал Мусиале, который и удвоил преимущество Баварии. Дальше до конца тайма Вердеру удавалось, хоть и с трудом, сдерживать соперника, чего не скажешь, о втором тайме.

В течение семи минут Бавария полностью уничтожила Вердер, забив им три безответных мяча. В течение всего матча хозяева не нанесли ни единого удара по воротам Нойера.

Статистика матча Вердер - Бавария 4-го тура Бундеслиги

Вердер - Бавария 0:5

Голы: Олисе, 23, 60, Мусиала, 32, Кейн, 57, Гнабри, 65

xG: 0,00 - 3,00

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 0 - 25

Удары в створ ворот: 0 - 7

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