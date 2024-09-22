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Тер Штеген может пропустить весь сезон из-за ужасной травмы в игре с Вильярреалом

Немца прооперируют в ближайшее время.
Вчера, 22:59
Getty Images
Getty Images

В рамках 6-го тура Ла Лиги Барселона разгромила Вильярреал.

Для каталонцев эта победа оказалась не без горечи, ведь основной голкипер команды Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму. По ходу игры его заменил Иньяки Пенья.

По сообщениям испанских СМИ, тер Штеген пропустит 8-9 месяцев. Немец, скорее всего, порвал правое сухожилие надколенника. В ближайшее время Марка-Андре прооперируют в ближайшее время.

Отметим, что вратарь второй сезон подряд получает тяжелую травму. В прошлой кампании он пропустил около трех месяцев из-за повреждения спины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

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