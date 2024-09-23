"Встреча двух шведских гигантов": Ибрагимович пообщался со звездным земляком

На миланском дерби, которое состоялось 22 сентября, присутствовал особый гость.

Напомним, команда Паулу Фонсеки одержала тяжелую и очень важную победу над Интером.

Свидетелем долгожданной победы "россонери" стал шведский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис.

Инстаграм Милана выложил фото встречи и беседы Дюплантиса и советника клуба Златана Ибрагимовича, подписав видео "Встреча двух шведских гигантов".

Ранее также Фонсека оценил выступление своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!