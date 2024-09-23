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Фонсека: Давно не видел, чтобы кто-нибудь создавал Интеру такие проблемы

Специалист доволен своими футболистами.
Сегодня, 08:40
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главный тренер Милана Паулу Фонсека прокомментировал итоги матча с Интером.

Напомним, португальскому специалисту была нужна победа, так как от нее зависела его работы, и Милан неожиданно сумел победить в дерби.

Фонсека рассказал, что его команда заслужила победу, проявив храбрость и создав для Интера настоящие проблемы.

"Милан давно не выигрывал дерби, и, конечно, это было важно для нашей текущей формы. Футболисты проявили храбрость, и мы заслужили победу. Давно не видел, чтобы кто-либо создавал Интеру такие проблемы.

Мы не меняли структуру, мы просто некоторые вещи делали по-другому. Изменились сами игроки.

Следующую неделю я проведу с немного большей уверенностью, но что для меня действительно важно, так это продолжать видеть, что футболисты верят в наши идеи, как это и было все это время. Мы знаем, что должны играть лучше, но эта победа была ради футболистов", - приводит слова тренера DAZN.

Ранее также хавбек Сити остался недоволен игрой Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паулу Фонсека

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