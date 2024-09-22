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Интер - Милан: обзор и результат матча чемпионата Италии 22.09.2024

"Россонери" оказались триумфаторами дерби.
Вчера, 23:51
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В рамках 5-го тура Серии А в центральном матче сошлись Интер и Милан.

"Россонери", которые подошли к этому поединку в не самом лучшем турнирном и моральном положении, открыли счет на 10-ой минуте. Голом отметился Кристиан Пулишич.

Однако, еще до завершения первого тайма коллектив Симоне Индзаги отыгрался. Восстановил паритет в счете Федерико ДиМарко.

Тем не менее, игровым преимуществом владел именно коллектив Пауло Фонсеки. Милан давил на ворота Яна Зоммера и имел ряд моментов, чтобы снова выйти вперед, в частности, Тэмми Эбрахам упустил прекрасную возможность, отправив мяч мимо ворот на 77-ой минуте.

Позже Милан таки своего добился. Тиджани Рейндерс выполнил подачу со штрафного, на которую откликнулся Маттео Габбия, и он же же отправил мяч в сетку ворот «нерадзурри».

Статитстика матча Серии А Интер - Милан

Интер - Милан 1:2

Голы: ДиМарко, 28 - Пулишич, 10, Габбия, 89

xG: 0.62 - 1.41
Удары: 13 - 16
Удары в створ ворот: 4 - 8
Владение мячом: 55% - 45%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан

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