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В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена

Каталонцы будут рассчитывать на своего воспитанника.
Сегодня, 13:52
Иньяки Пенья / Getty Images
Иньяки Пенья / Getty Images

Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму в матче шестого тура испанской Ла Лиги, где "сине-гранатовые" противостояли Вильярреалу.

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Каталонцы уже начали активные поиски голкипера на рынке свободных агентов. Однако, как сообщает издание Cope, сейчас Флик рассчитывает на дублера Иньяки Пенью, а новичка пока берут на роль второго номера.

Стоит отметить, Пенья провел за первую команду Барселоны всего 13 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иньяки Пенья ФК Барселона

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