В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена

Каталонцы будут рассчитывать на своего воспитанника.

Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму в матче шестого тура испанской Ла Лиги, где "сине-гранатовые" противостояли Вильярреалу.

Читай также: "Я сосредоточен на восстановлении": Тер Штеген обратился к фанатам

Каталонцы уже начали активные поиски голкипера на рынке свободных агентов. Однако, как сообщает издание Cope, сейчас Флик рассчитывает на дублера Иньяки Пенью, а новичка пока берут на роль второго номера.

Стоит отметить, Пенья провел за первую команду Барселоны всего 13 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!