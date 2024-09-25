"Я сосредоточен на восстановлении": Тер Штеген обратился к фанатам
Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму в матче шестого тура испанской Ла Лиги, где "сине-гранатовые" противостояли Вильярреалу.
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Голкипер уже перенес операцию и обратился к фанатам, опубликовав сообщение в своем Instagram:
"Я искренне благодарен всем болельщикам Барсы, партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.
Я хочу поблагодарить болельщиков Вильярреала за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя положительным и сильным, теперь я сосредоточен на своем обновлении. Спасибо!", - написал немец.
Напомним, Барселона уверенно победила Вильярреал (5:1) и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 18 турнирных пунктов.
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