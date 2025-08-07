Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Барселона Иньяки Пенья заинтересовал Комо, утверждает Альфредо Педулла.

По информации журналиста, итальянский клуб готов вступить в гонку за 26-летним испанцем.

Напомним, что Пенья готовится покинуть Барселону после подписания Жоана Гарсии, им интересуются испанские и турецкие команды.

Также на кипера обратил внимание Сеск Фабрегас, и теперь Комо также готовится вступить в гонку. Ожидается, что именно тренер станет ключевым фактором в переговорах.

