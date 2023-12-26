Голкипер Барселоны высказался о конкуренции с тер Штегеном

Иньяки Пенья заявил, что игроку с его ролью необходимо быть терпеливым.

Вратарь каталонской Барселоны Иньяки Пенья поделился мыслями о роле дублера и конкуренции с Марком-Андре тер Штегеном.

По словам Пеньи, они с немцем пытаются помогать, делая себя и своего коллегу лучше.

"Второму вратарю надо быть терпеливым, потому что никогда не знаешь, когда будет возможность. Ты должен быть полностью готов, чтобы иметь шанс действовать в случае необходимости, и всегда тренироваться так, будто тебе придется играть.

С самого начала я хотел использовать каждую тренировку, чтобы совершенствоваться. Рядом с моими товарищами по команде и таким голкипером, как Марк, я многому учусь. И с терпением все приходит.

Играющий вратарь знает, какова его роль и роль другого вратаря. Мы стараемся помогать друг другу как можно больше и делать друг друга лучше, борясь за место в воротах.

Мы все хотим быть в стартовом составе, и мы тренируемся с этой целью. Если согласишься стать вторым вратарем, в конце концов даже им не будешь.

Я знаю, какова моя роль сейчас в этой команде. Если я смогу в будущем стать первым номером - прекрасно", - заявил испанец.

Отметим, что сейчас Иньяки стал временно основным после травмы тер Штегена. В его активе 7 матчей, в которых он единожды сыграл на ноль и пропустил 12 мячей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!