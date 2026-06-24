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Футбол

Панатинаикос объявил о подписании вратаря Барселоны

Воспитанник Ла Масии Иньяки Пенья покидает команду.
Сегодня, 10:56       Автор: Валентина Чорноштан
Иньяки Пенья / Getty Images
Иньяки Пенья / Getty Images

Иньяки Пенья продолжит свою карьеру в греческом Панатинаикосе. Его контракт рассчитан на 3 года.

Напомним, что голкипер является воспитанником Ла Масии. Он прошёл путь от академии до первой команды, также имея опыт аренды в Галатасарае и Эльче.

Добавим, что наибольшее количество матчей за Барселону он провёл в сезоне‑2024/25, когда основной вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген столкнулся с чередой травм.

К слову, всего за Барселону он принял участие в 45 матчах, пропустил 64 гола и 10 раз сыграл «на ноль».

Тем временем Челси обошёл Интер и забирает лучшего защитника Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иньяки Пенья

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